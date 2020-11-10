الاتحاد الأوروبى : ما زلنا نختبر لقاح فايزر والموعد المبدئى له فى 2021

وقال كبير مستشارى منظمة الصحة العالمية بريوس أيلورد، فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، إن نتائج اختبارات اللقاح الذى تطوره شركتا "BioNTech" الألمانية و"Pfizer" الأمريكية إيجابية جدا، لكنه أضاف أن هناك عملا أكبر يجب القيام به لاحقا، بحسب قناة "روسيا اليوم".
وأشار إلى أن العالم قد يتمتع بإمكانية توزيع لقاح ضد فيروس كورونا بين شرائح السكان الأكثر عرضة للمرض حتى مارس 2021، مشيرا إلى أن ذلك "يمكن أن يغير جذريا سير الجائحة".
وفي وقت سابق من اليوم نشرت شركة "BioNTech" الألمانية للأدوية نتائج مرحلية لاختبارات اللقاح الذى تطوره بالتعاون مع شركة "Pfizer" الأمريكية، وأكدت أن مدى فعاليته يتجاوز 90%.
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