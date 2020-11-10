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وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه اليوم الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية تشهد سيولة فى الحركة المرورية عدا الإسكندرية، والتى ظهرت بها بعض الكثافات عند محور أبو قير عند كفر أبو عبده وميدان الوزارة، بينما محافظات الوجه القبلى تعمل الحركة المرورية بها بشكل جيد.
وأفاد محمد صابر بأن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى تنحصر فيها الكثافات المرورية عند أعلى المريوطية المتجه من المنيب إلى الواحات، وأعلى المرج المتجه من الزراعى إلى نفق السلام.
وأكد مراسل الراديو 9090 أن المحاور الداخلية بمحافظة الجيزة تنحصر عند مترو الجامعة، ويمكن سلوك شارع مراد أو شارع الجامعة، مشيرًا إلى أن الحركة المرورية فى محافظة القاهرة تتمثل فى بعض الأحجام المتجه من العروبة إلى نفق الأزهر، وأعلى كوبرى الحرفين.
أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة صباحك ومطرحك المرورية: زحام أعلى الدائرى ومترو جامعة القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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