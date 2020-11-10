نشرة صباحك ومطرحك المرورية: زحام أعلى الدائرى ومترو جامعة القاهرة

وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه اليوم الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية تشهد سيولة فى الحركة المرورية عدا الإسكندرية، والتى ظهرت بها بعض الكثافات عند محور أبو قير عند كفر أبو عبده وميدان الوزارة، بينما محافظات الوجه القبلى تعمل الحركة المرورية بها بشكل جيد.

وأفاد محمد صابر بأن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى تنحصر فيها الكثافات المرورية عند أعلى المريوطية المتجه من المنيب إلى الواحات، وأعلى المرج المتجه من الزراعى إلى نفق السلام.

وأكد مراسل الراديو 9090 أن المحاور الداخلية بمحافظة الجيزة تنحصر عند مترو الجامعة، ويمكن سلوك شارع مراد أو شارع الجامعة، مشيرًا إلى أن الحركة المرورية فى محافظة القاهرة تتمثل فى بعض الأحجام المتجه من العروبة إلى نفق الأزهر، وأعلى كوبرى الحرفين.

أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرضى.