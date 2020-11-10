صباحك ومطرحك مع يونس التريند الأول على تويتر

وعاد يونس إلى تقديم "صباحك ومطرحك" بعد غياب دام أكثر من أسبوع لوفاة والدته.

وعلق يونس على تصدر هاشتاج "صباحك ومطرحك مع يونس" تريند تويتر، قائلاً: "من قبل بداية الحلقة #صباحك_ومطرحك_مع_يونس التريند الأول فى مصر على تويتر حالاً".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "عندكوا مذيع قمر زى أحمد يونس يشغلكوا الأغانى اللى بتحبوها"، "نستكمل بقى العطمة مع أبو موزو"، "رجعت أفطر بمزاج تانى قبل ما انزل.. يارب مانشوف فيك حاجة وحشة أبدا يارب وما يحرمنا من وجودك معانا ومن صوتك"، "فرحانة إنى سمعت صوت يونس أوى ويومى اتظبط".

وتضمنت حلقة اليوم من صباحك ومطرحك المذع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، النشرة المرورية وفقرة البرج فى الدرج، ومجموعة متنوعه من الأغانى، وغيرها.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.