الجيبة الجلد تسيطر على موضة الخريف والشتاء

وتعد الجيبة أو التنورة الجلد من القطع الضرورية فى خزانة البنات سواء فى موسم صيف أو خريف أو شتاء.

ويمكن تنسيق التنورة الجلد فى أوقات العمل صباحك أو الخروجات المسائية، وتساعد مرتديتها على الظهور فى إطلالة أنثوية أنيقة دافئة وخصوصا فى ليالى الشتاء 2021.

فهناك الجيبة الجلد الناعمة التى بكسرات، والتى يمكن تنسيقها مع بلوزة أو تيشيرت بسيط، كما تساعد الجيبة الجلد القصيرة على منح الفتاة الثقة بالنفس لظهورها فى صورة أنيقة.

بينما الجيبة الجلد التى بأزرار ذهبية اللون تعطى مظهر جذاب بالإضافة إلى الراحة التى تمنحها عند ارتدائها.