بروتينات ونشويات.. أطعمة تمنحك جسم رياضى

ومن بين الأطعمة التى تساعد على زيادة قوة عضلات الجسم وفقا لموقع "Health line": منتجات الألبان تساعد تلك المنتجات وخصوصًا الألبان على بناء وتقوية العضلات، لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين والأحماض الأمينية والكالسيوم والدهون الصحية والفيتامينات وغيرها. الأرز يحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات التى تساعد الجسم على إمداده بالطاقة اللازمة لممارسة الرياضة بنشاط منعكسًا تأثيره على بناء العضلات وتقويتها. اللحوم الحمراء بها الليوسين الذى يحتاجه الجسم لخلق البروتين العضلى، بالإضافة إلى البروتين الخام المتوفر بكميات كبيرة. البطاطس تتميز باحتوائها على الكربوهيدرات المعقدة التى ساعد على ضبط نسبة السكر بالدم وتنظيم مستويات الطاقة بالجسم، بالإضافة إلى المعادن المفيدة لصحة العضلات والتى منها البوتاسيوم. الأسماك الدهنية تعد مصدر غنى للبروتين بالإضافة إلى أحماض الأوميجا 3، وهى من العناصر الغذائية التى تحتاجها العضلات للاستشفاء بعد التمرين، إذ تساعد على إصلاح الخلايا التالفة، وخصائصها المضادة للالتهابات تعمل على تخفيف الآلام العضلية.

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