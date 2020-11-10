لمنع المضاعفات .. 4 نصائح لمرضى السكرى

وأكدت الصحة على ضرورة سيطرة مريض السكرى، على نسبة الجلوكوز فى الدم، وضغط الدم. ونصحت الوزارة بأهمية الحرص على إجراء فحوصات طبية بانتظام، مع تناول الأدوية فى مواعيدها، مشددة على ضرورة الاستماع إلى المشورة الطبية.

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