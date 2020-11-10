واتساب يستعد لطرح زر جديد للتسوق

وأنهت واتساب اختباراتها على الزر الذى تضيف إلى تطبيقها المنفصل "واتساب بيزنس" والذى تنوى إضافته إلى النسخة الكاملة من "واتساب"، وفقا لـ "تايمز نيوز ناو".
ويساعد الزر على فتح كتالوج المنتجات مباشرة من داخل التطبيق، دون الحاجة إلى الخروج لفتح تطبيق آخر لأجل التسوق.
ويأتى زر التسوق فى واتساب بدلا من زر الاتصال الصوتى، الذى تحول مكانه إلى زر الاتصال، بحيث بات يجمع بين المكالمة الصوتية أو مكالمة الفيديو.
يذكر أن واتساب طرح خدمة الدفع الخاصة لها للمستخدمين فى الهند وتم إطلاق الخدمة لأول مرة فى 2018 كإصدار تجريبى، ولكن تم تأخير طرحها كاملا بسبب مخاوف بشأن تخزين البيانات ومشاركتها.
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