إنفوجراف .. أسباب إصابة الأطفال بالديدان المعوية

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلبة المدارس الابتدائية ورياض الأطفال مستمرة حتى 19 نوفمبر.





وفى إنفوجراف نشره مجاهد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أوضح أسباب إصابة الأطفال بالديدان المعوية، حيث جاء فى مقدمتها عدم غسل الخضروات والفاكهة جيدًا، بمياه نقية. وتضمنت الأسباب، شرب المياه الملوثة، وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، إضافة إلى عدم غسل الأيدى جيدًا قبل الأكل وبعده.

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