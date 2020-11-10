صور .. أفضل ملابس لينا جيوهانا عارضة الأزياء الألمانية

وعقب انتهاء رحلتها التعليمية، بمدرسة جمنازيوم الكاثوليكية الرومانية للألعاب الرياضية، اتجهت لينا إلى عالم عارضات الأزياء، كما عملت كمذيعة تلفزيونية، ولاعبة شطرنج.

ومؤخرًا، تعاقدت مع وكالة آى إم جى مودلز لعارضى الأزياء، وظهرت على غلاف النسخة الألمانية من كوزموبوليتان، كما قدمت برنامج النمسا نيكست توب موديل فى الدورة الأولى، وحتى الرابعة.

وشاركت الألمانية لينا، فى عالم عروض الأزياء، حيث أثبتت جدارتها، وتفوقت على أقرانها، نظرًا لقوامها الممشوق، وحرصها الشديد على ممارسة الرياضة باستمرار.

وتحرص عارضة الأزياء الشهيرة، على نشر صورها باستمرار، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، والتى تحظى بإعجاب متابعيها، الذين تخطى عددهم حاجز الـ 2.5 ميلون شخص.