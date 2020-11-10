- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وعقب انتهاء رحلتها التعليمية، بمدرسة جمنازيوم الكاثوليكية الرومانية للألعاب الرياضية، اتجهت لينا إلى عالم عارضات الأزياء، كما عملت كمذيعة تلفزيونية، ولاعبة شطرنج.
ومؤخرًا، تعاقدت مع وكالة آى إم جى مودلز لعارضى الأزياء، وظهرت على غلاف النسخة الألمانية من كوزموبوليتان، كما قدمت برنامج النمسا نيكست توب موديل فى الدورة الأولى، وحتى الرابعة.
وشاركت الألمانية لينا، فى عالم عروض الأزياء، حيث أثبتت جدارتها، وتفوقت على أقرانها، نظرًا لقوامها الممشوق، وحرصها الشديد على ممارسة الرياضة باستمرار.
وتحرص عارضة الأزياء الشهيرة، على نشر صورها باستمرار، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، والتى تحظى بإعجاب متابعيها، الذين تخطى عددهم حاجز الـ 2.5 ميلون شخص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. أفضل ملابس لينا جيوهانا عارضة الأزياء الألمانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.