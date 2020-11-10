احذر .. 5 أضرار لاتباع أنظمة الدايت القاسية

ويعانى هؤلاء من بعض الأضرار الصحية، وذلك لعدم حصول الجسم على ما يكفيه من الغذاء.

وهناك بعض العلامات الجسدية التى تشير إلى عدم حصول الجسم على ما يكفيه من الغذاء، وفقا لموقع "Health line" نرصدها فى السطور القادمة:

تساقط الشعر

يعتبر فقدان كميات متزايدة من خصيلات الشعر، علامة على عدم تناول ما يكفى من الغذاء، وخصوصا افتقار الجسم للعناصر اللازمة للحفاظ على نمو الشعر، ومنها البروتين والحديد.

اضطرابات النوم

أظهرت نتائج أبحاث أجريت مؤخرا، أن اتباع نظام غذائى صارم، يتسبب فى اضطرابات النوم، لأن تقييد السعرات الحرارية يؤدى إلى انقطاع النوم، وتقليل فرص الحصول على النوم العميق.

الشعور الدائم بالبرودة

يحتاج الجسم إلى حرق عدد معين من السعرات الحرارية لتوليد الحرارة والحفاظ على درجة حرارة صحية ومريحة للجسم.

الإمساك

تؤثر تلك الأنظمة الغذائية، فى بعض الأحيان على صحة الجهاز الهضمى لقلة المخلفات التى ينتجها الجسم وبطء حركة الطعام بالجهاز الهضمى.

القلق

ينتج عن اتباع نظام غذائى صارم المعاناة من الحالة المزاجية السيئة، بالإضافة إلى القلق نتيجة تناول سعرات حرارية منخفضة.