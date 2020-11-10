الجيوب الأنفية تتصدر تويتر .. نصائح للمرضى

وأصبحت تتشابه أعراض الجيوب الأنفية مع البرد وكورونا، منها العطس والسعال ورشح وانسداد الأنف، وصداع الرأس والتهاب الحلق.

ولوقاية مرضى الجيوب الأنفية خلال تلك الفترة ينصح الأطباء بضرورة ارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل.

ويجب على هؤلاء الامتناع عن التدخين، وتناول مضادات الهيستامين، وتجفيف الجسم بعد الاستحمام، وتعزيز جهاز المناعة بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سى.

وأضاف الأطباء ضرورة إكثار مرضى الجيوب الأنفية من شرب المياه والمشروبات الدافئة، والحرص على النظافة الشخصية ونظافة المنزل.

وحذروا من التعامل مع الأفراد المصابين بنزلات البرد، واستشناق الأتربة والغبار والروائح النفاذة.

وتفاعل المغردون مع هاشتاج الجيوب الأنفية، قائلين: "صباح الخير على موسم عذاب الجيوب الأنفية"، "الجيوب الأنفية ماسحة بكرامتى الأرض"، "صباح الخير على موسم دمار الجيوب الأنفية"، "يارب الجيوب الأنفية تموت"، "الجيوب الأنفية مؤذية".





وأظهرت تعليقات المغردين مدى معاناتهم خلال تلك الفترة أى مع قدوم فصل الشتاء والتقلبات الجوية.