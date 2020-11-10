فيديو .. مصمم أزياء : السوشيال ميديا أثرت على موضة الفنانات

أكد محمد إسماعيل مصمم الأزياء الشهير، أنه لا يستورد القماش من الخارج بشكل كبير، بل يصنعه حاليا، فى محاولة منه للوصول إلى مرحلة ما مستقبلية يتوقف فيها تماما عن الاستيراد.





وأضاف خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، إنه يتم الرسم على القماش وتطريزه دون الحاجة للاستيراد، قائلا: "زمان كنت بستورد قماش، لكن دلوقتى قليل أوى مبقاش زى الأول، بحاول أقلل، لكن هيجى وقت وهشيل الكلام ده خالص، لو فستان فرح سواريه بنرسم على القماش، وبنمشى عليه تطريز".

وتابع: "فى مصر والوطن العربى عموما نتأثر بالموضة فى الغرب، بل ونقلدها، رغم أنه لا بد أن يكون هناك خط مميز لنا"، مشيرا إلى أن السوشيال ميديا أثرت على الموضة أيضا، لا سيما لدى الفنانات، قائلا: "السوشيال ميديا أثرت على الفاشون أوى.. يعنى الفنانة اللى بتجيلى مثلا عاوزة تروح مهرجان أو إيفينت هتتكرم فيه بتبقى عاوزة التريند أكتر.. مش عاوزه الشياكة، لكن أنا مبقبلش ده عندى خالص".

فى نفس السياق، أوضح إسماعيل أن بعض السيدات يطلبن منه عمل فساتين مشابهة رأينها على أخريات، لكنه يرفض تقليد الآخرين، مضيفا: "بقولها لا وأنتى ليه تطلعى شبه حد تانى".

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تابع أنه يقرر طبيعة شكل الفستان للعروس وفقا لما يتلائم أكثر مع شكلها وتناسق الجسد، رغم أن كثير من الفتيات يطلبن تصاميم معينة لا تتناسب مع طبيعة أجسادهن، ولا تكون ملائمة لهن.