بسبب كورونا .. مايكروسوفت تطرح نموذجين من إكس بوكس

وأعادت مايكروسوفت طرح النموذجين بعد مرور 7 سنوات على طرح النسخة السابقة منها، وفقا لـ"رويترز". ووصفت الشركة أجهزة "إكس بوكس طراز إكس" بأنها أقوى جهاز ألعاب فى العالم، ويبلغ سعرها 499.99 دولار، بينما يصل سعر أجهزة "إكس بوكس طراز إس" 299.99 دولار. وسينافس إكس بوكس أجهزة ألعاب بلاى ستيشن 5 من إنتاج شركة سونى والتى من المقرر أن تطرح فى الأسواق يوم الخميس المقبل، لشعبيته وإتاحته لعدد كبير من الألعاب الحصرية التى ستتوفر به عند طرحه.

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