خبير أمراض معدية : لقاح فايزر يجب أن يكون متاحا فى ديسمبر

وكانت أعلنت شركتا "بيونتيك" و"فايزر"، أمس الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح.
وأعلنت "بيونتيك" الألمانية، فى بيان، أنها وشريكتها الأمريكية "فايزر" تخططان لتقديم طلب فى الولايات المتحدة لتسجيل لقاحهما بصورة رسمية.
ونشرت "بيونتيك" النتائج الأولية لاختبارات اللقاح الجديد، مشيرة إلى أن التطعيم به يخفض خطر الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من 90%.
وجاء فى البيان، أن الشركتين تتوقعان أن يكون فى استطاعتهما إنتاج ما لا يقل عن 50 مليون جرعة من اللقاح الجديد فى العالم قبل نهاية العام الجارى و1,3 مليار جرعة فى العام المقبل.
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