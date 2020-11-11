نشرة صباحك ومطرحك المرورية ..ازدحام فى كوبرى أكتوبر ومحور صلاح سالم

وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه اليوم الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية تشهد سيولة فى الحركة المرورية عدا الإسكندرية، والتى ظهرت بها بعض الكثافات عند محور أبو قير عند كفر أبو عبده وميدان الوزارة، بينما باقى محافظات الوجه البحرى والوجه القبلى تعمل الحركة المرورية فيهم بشكل جيد.

وأفاد محمد صابر، بأن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى تنحصر فيها الكثافات المرورية عند أعلى كارفور ومنزل الأوتوستراد.

وأشار إلى أن محور روض الفرج يعد هو البديل الأفضل لمحور 25 يوليو لما يشهده من ارتفاع الكثافة المرورية هناك.

وتشهد محافظة الجيزة ازدحاما غند مترو الجامعة، بينما محافظة القاهرة تنحصر فيها الكثافة المرورية عند محور صلاح سالم لوجود مصادمة بها.

وحذر مراسل الراديو 9090 من سلوك كوبرى أكتوبر للقادمين من وسط المدينة، ونصح بسلوك المسطح الأرضى جسر السويس لأن الحركة المرورية فيها تعمل بشكل مرضى وطبيعى، بالإضافة إلى شارع مصر والسودان.

أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرضى.