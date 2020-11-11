كالعادة .. هاشتاج صباحكم سعادة مع يونس يتصدر تويتر

وقال الإعلامى أحمد يونس، عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "زى عادتنا من قبل ما نبدأ حلقتنا صباحكم سعاده مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر حالا".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج معبرين عن الحالة المزاجية الجيدة الناتجة عن سماع "صباحك ومطرحك"، قائلين: "المود قمر أوى"، "مودنا الصباحى الرايق العظيم"، "مود عظمة".

وقدمت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، مجموعة من الأغانى المختلفة، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، والنشرة المرورية وغيرها.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.