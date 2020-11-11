الاتحاد الأوروبى يتهم أمازون باستغلال بيانات الشركات الصغيرة

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، أرجعت المفوضية الأوروبية سبب ذلك الاتهام إلى أن شركة أمازون تستغل بيانات بائعين مستقلين لمصلحتها الخاصة.
وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر:"نحن لا نعترض على نجاح أمازون أو حجمها"، مشيرة إلى أن أسلوب عمل الشركة مثير للقلق.
وأظهرت النتائج الأولية للتحقيق أن الأسلوب الذى تستغل به الشركة بيانات الشركات الصغيرة لتقييم أحدث توجهات وأنماط التسوق تمنح أمازون ميزة تنافسية بصورة غير عادلة.
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