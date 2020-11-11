صور: أشكال المعاطف فى شتاء 2021 .. منها الكاب

ويستعين البعض بموضة المعاطف المنقوشة والكاروهات التى تساعد فى الحصول على التدفئة خلال برد الشتاء.

ولم تعد معاطف الكاب من المفضل لدى بعض الفتيات، ولكنها تقوم بنفس دور المعاطف المعتادة من خلال منح التدفئة والحصول على إطلالة أنيقة جذابة، سواء عند ارتدائها فى الصباح أو الخروجات المسائية.

وتعتبر المعاطف الفرو من أكثر الإطلالات المنتشرة فهى تمنح تدفئة عالية ومظهر أنيق، ولكن يفضل أن يكون فرو صناعى وليس طبيعى.

ولا تزال المعاطف الواسعة الفضفاضة رائجة للغاية، فالملابس الفضفاضة هى الأفضل لكونها مريحة وأنيقة وعملية لفصل الشتاء.

كما تعود المعاطف الطويلة والمحددة للقوام، التى تتشابه مع الفساتين من جديد لتنافس بقوة وسط العديد من صيحات الموضة فى شتاء 2021، ولا تحتاج عند تنسيقها إلى ارتداء الكثير أسفلها وتعتبر هى أفضل اختيار لهؤلاء الذين لا يحبون المعاطف الواسعة.