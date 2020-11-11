أجمل صور لـ عارضة الأزياء الروسية ناتاليا سترويفا

ودرست عارضة الأزياء الروسية فى الجامعة الروسية للأبحاث الطبية، حتى تصبح طبيبة جلدية بعد التخرج. ودخلت ناتاليا عالم الموضة والأزياء وتألقت فيه لإطلالتها البسيطة الجذابة وملابسها الأنيقة التى تنال إعجاب متابعيها. وشاركت سترويفا فى مسابقة ملكة جمال الأزياء، وفازت بالمركز الثانى فى مسابقة ملكة جمال روسيا 2018. وعُينت فى مسابقة ملكة جمال العالم 2018، حتى تمثل روسيا هناك.

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