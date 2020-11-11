أطعمة يحظر تناولها عند اتباع نظام غذائى صحى

ويساهم تقليل كمية الدهون والملح والسكر فى الأطعمة فى الوقاية من زيادة الوزن تجنبا للإصابة بأمراض القلب والسكرى. وعند اتباع نظام غذائى صحى .. يوجد بعض الأطعمة الممنوعة التى يحظر الأطباء تناولها، وفقا لموقع "Health line". -السكريات: تعمل المنتجات الغذائية الغنية بالسكريات على زيادة فرص الإصابة بالسمنة والسكرى، والتى منها الحلوى والمشروبات الغازية. -الدهون المتحولة: يتسبب تناول الأطعمة التى تحتوى على الدهون المشبعة عند اتباع نظام غذائى صحى فى رفع نسبة الكوليسترول الضار فى الدم مما يصيب الجسم ببعض الأمراض. -الزيوت النباتية: يفضل عدم إعداد الطعام بالزيوت النباتية واستبدالها بالزيوت الطبيعية دون تعرضها للحرارة العالية حتى لا تتسبب فى الإصابة بالتسمم. -المنتجات المصنعة: تحتوى المنتجات المصنعة على نسبة عالية من السكريات الضارة، مثل المقبلات والزبادى بالفواكه ومبيض القهوة. -الكربوهيدرات البسيطة: ينتج عن الكربوهيدرات البسيطة بالمخبوزات والأرز الأبيض العديد من المخاطر الجسمية للصحة العامة، لأن الاضطرابات التى تشهدها مستويات السكر بالدم عند تناولها قد تسبب على المدى البعيد زيادة الوزن والإصابة بالسكرى.

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