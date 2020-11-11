ويأتى الهاتف مزودا بـ 8 كاميرات خلفية وكاميرتين أماميتين، ونالت بسببه الشركة براء اختراع من المنظمة العالمية للملكية الفكرية لإنتاج الهاتف، وفقا لموقع LetsGoDigital. كما يتم تصميم الجانب الأوسط من هذا الهاتف بشكل مسطح، مع وجود الكاميرات على الجوانب الأربعة، بينما الشاشة فى مقدمة الهاتف بالكامل مع ثقب عدسة غير مرئية، حسبما جاء فى صحيفة "البيان". وتهتم شركة "Lens Technology" فى إنتاج أجزاء الهواتف الذكية التى تشتريها الشركات الكبرى مثل أبل وسامسونج وهواوى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة صينية تستعد لإطلاق أول هاتف مزود بـ 10 كاميرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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