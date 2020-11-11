أجيال .. استشارى : المدرسة جهة تقييم صعوبات التعلم لدى الطفل

وأوضح رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، أن صعوبة التعلم تؤثر على طريقة تعلم الطفل للأشياء وشكل تواصله مع الآخرين.

وأشار إلى أن الجهة التعليمية المتمثلة فى المدرسة هى التى تقيم مدى إدراك الطفل وهل يعانى من صعوبات التعلم أم لا.

ونصح بضرورة ملاحظة المدرس للطفل يوميا لتقييمه، ومتابعة وهل يعانى من صعوبة التعلم فى مادة معينة أم فى كل المواد.

ويمكن تقييم الطفل عن طريق الحكم التراكمى من خلال مراجعة التقرير اليومى والأسبوعى والشهرى، أو الحكم المرتبط بشروط، أى توجد أسباب تجعل الطفل يعانى من صعوبات التعلم مثل انتقاله إلى المدرسة حديثا أو بسبب حالة وفاة وغيرها.