استشارى يتحدث عن معاناة الأمهات فى اليوم الدراسى

وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إلى أن هناك بعض الأطفال الذين يرفضون الذهاب إلى المدرسة بسبب الحجج المرضية.

وأوضح رفعت أن الطفل الذى يرفض الذهاب إلى المدرسة لكونه يعانى بالفعل من أعراض مرضية جسمانية، قد يكون السبب وراء ذلك هو التأثير النفسى.

وقال إنه "من الممكن أن ينتج عن الضغط النفسى ظهور بعض الأعراض المرضية على الطفل، وذلك يجب محادثته ومعرفة ما لديه سواء كانت مشاكل بالمدرسة وغيرها".

كما تعانى الأمهات من نوعية الطفل العلمى المنطقى لكونه يرغب فى تعلم المواد العلمية فقط، لاقتناع عقله لوجود أدلة وبراهين، لذلك يجب على الأم التحدث معه ومناقشته وإدراكه بأهمية دراسة جميع المواد لتحقيق حلمه.

وقال رفعت إنه يوجد مشاكل أخرى وهى شعور الأخ الأكبر بالمسؤولية تجاه الصغير، فيدفعه ذلك الشعور فى التدخل وحل واجباته المدرسية، ويجب على الأم التحدث معهم حول مسؤولية والتزامات كل فرد منهم.