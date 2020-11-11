ونصحت الصحة الوالدين بضرورة تعلم أطفالهم قص الأظافر وتقليم الأظافر بانتظام لحمايتهم من الإصابة بالديدان المعوية. وذكرت المواطنين بأن الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية مستمرة حتى 19 نوفمبر، لطلبة المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة تواصل حملة التوعية لـ حماية الطفل من الديدان المعوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.