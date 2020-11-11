الصين تبتكر روبوت لجمع القمامة

وطورت الصين الروبوت حتى يستطيع القيام بمهمة جمع القمامة بدقة، من خلال الاعتماد على أنظمة توجيه تستخدم وسائل متطورة لتحديد المواقع. وتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى صور الروبوت الذكى المخصص لجمع القمامات. ويتمكن الروبوت الذى ظهر فى مقاطعة تشجيانج الشرقية الصينية، العمل لمدة 8 ساعات متتالية، والتقاط وفرز 17.5 كيلوجرام من القمامة، وفقا لما جاء فى "شبكة تلفزيون الصين الدولية".

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