فيسبوك تمدد حظر الإعلانات السياسية فى الولايات المتحدة

وكانت "فيسبوك" التى فرضت هذا الحظر فى إطار إجراءات التصدى للمعلومات المغلوطة عبر موقعها، قد قالت سابقا إن الحظر سيستمر لمدة أسبوع على الأقل لكنه قد يمدد.
وقالت الشركة، فى رسالة بالبريد الإلكترونى بحسب "روسيا اليوم" : "تكهنت عدة مصادر بالفائز بالرئاسة، لا نزال نعتقد أن من المهم المساعدة فى منع البلبلة أو الاستغلال السىء لمنصتنا".
ورفضت الشركة التى قالت إن الحظر سيستمر لأسبوع على الأقل بعد انتهاء التصويت فى الثالث من نوفمبر، الإجابة عن أسئلة بشأن موعد وكيفية انتهاء القيود المفروضة.
وكانت متحدثة باسم جوجل قد صرحت فى وقت سابق بأن الشركة ستنهى الحظر بناء على عوامل مثل الوقت اللازم لإحصاء أصوات الناخبين واحتمال حدوث اضطرابات مدنية.
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