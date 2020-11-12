بعد تصدره تويتر .. أضرار الإرهاق النفسى على الجسد

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ومن أعراض الإرهاق النفسى الشعور بالتعب والخمول والاكتئاب والضيق وضعف القدرة على الانتباه والتركيز وتجنب الآخرين وعدم دقة العمل وضعف الطموح والشعور بالإحباط وغيرها من الأعراض التى تجعل الفرد مرهق نفسيا.
وأشار الأطباء إلى أضرار الإرهاق النفسى على الجسد حيث تتسبب فى اضطرابات بالأوعية الدموية ناتجا عنها حدوث هبوط مفاجئ، وضيق التنفس والحساسية المفرطة للضوء والأصوات العالية، والصداع والاضطرابات المعوية، وتغير فى الشهية وألم المعدة والأرق.
وتصدر اليوم، هاشتاج باسم "الإرهاق النفسى" تريند تويتر، وتفاعل المغردون مع الهاشتاج.
وللوقاية من الإرهاق النفسى يجب الحصول على القسط الكافى من النوم، والتخلص من مصادر التوتر، وممارسة الأنشطة الرياضية، ومشاركة الآخرين وتجنب العزلة.
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