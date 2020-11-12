واشتكى مستخدمو الموقع، من وجود خلل فى عمل الموقع، بينما تحدث آخرون عن مشاكل عند الدخول إلى التطبيق فى نظام التشغيل "آى أو إس"، والبعض اشتكى من عدم عمل المنصة فى أجهزة "أندرويد".
وقال الموقع فى تغريدة له على "تويتر": “نحن على دراية بوجود مشكلات فنية وفريق فنى يعمل على حلها”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من يوتيوب على العطل المفاجئ للموقع عالميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.