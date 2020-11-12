أول تعليق من يوتيوب على العطل المفاجئ للموقع عالميا

واشتكى مستخدمو الموقع، من وجود خلل فى عمل الموقع، بينما تحدث آخرون عن مشاكل عند الدخول إلى التطبيق فى نظام التشغيل "آى أو إس"، والبعض اشتكى من عدم عمل المنصة فى أجهزة "أندرويد".

وقال الموقع فى تغريدة له على "تويتر": “نحن على دراية بوجود مشكلات فنية وفريق فنى يعمل على حلها”.