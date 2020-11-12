معهد جاماليا : لقاح فايزر سيواجه مشاكل لوجستية كبيرة

وأشار، بحسب "روسيا اليوم" إلى أن تخزين هذا اللقاح ونقله سيكون أصعب فى أوروبا من اللقاح الروسى "سبوتنيك V" الذى تم تطويره فى مركز "جاماليا" ويتطلب تخزينه 18 درجة تحت الصفر.
ولفت غينتسبورج، إلى أن أساس اللقاح الروسى هو الفيروسات وتم اختباره منذ فترة طويلة وعملت بشكل جيد، فى حين أن مدة المناعة التى يشكلها لقاح "فايزر" المعتمد على الحمض النووى الريبى، لم تتم دراستها بشكل معمق بعد.
وأعلنت شركة "فايزر" الأمريكية مؤخرا، أن اللقاح الذى طورته بالتعاون مع شركة BioNTech الألمانية كان فعالا بنسبة تزيد عن 90 بالمئة فى المرحلة الثالثة من التجارب التى شملت 40 ألف شخص.
من جانبه، أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسى يوم الأربعاء، أن فعالية اللقاح الروسى ضد فيروس كورونا ووفقا لنتائج دراسات ما بعد التسجيل، بلغت 92٪، وأن الجانب الروسى قد تلقى حجوزا على لقاح "سبوتنيك V" بواقع مليار جرعة حتى الآن.
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