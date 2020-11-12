بعد هزيمة ترامب فى الانتخابات.. تيك توك يطعن على قرار حظره

يأتى ذلك فى أول تحرك من شركة شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لـ"تيك توك"، التى تواجه قرارا يدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل، بإعادة هيكلة ملكيتها للتطبيق فى الولايات المتحدة. وقالت الشركة فى بيان، إنها طلبت من الحكومة مهلة إضافية من 30 يوما لأنها "تواجه طلبات جديدة متواصلة بدون أى توضيحات حول ما اذا كانت حلولها المقترحة ستقبل".

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