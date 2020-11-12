يوتيوب تعلن معالجة عطل فنى أدى لتوقف الموقع فترة وجيزة

ووأ موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" الإلكتروني، الذى يرصد أعطال مواقع الإنترنت، أن العطل أثر على نحو 250 ألف مستخدم.

وخلال حدوث العطل، قالت يوتيوب فى تغريدة على تويتر: "فريقنا على علم بالمشكلة ويعمل على إصلاحها".

ثم أعلنت فى تغريدة ثانية: "تمت معالجة العطل الفنى الذى أدى لمشكلات بالموقع لفترة وجيزة".