متحولة جنسيا تحصد لقب ملكة جمال إنتركونتيننتال نيوزيلندا

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وولدت أربيل صاحبة الـ 26 عامًا، فى نيوزيلندا، وكانت صبيا اسمه "آندرو" قبل تحولها، ونشأت فى مدنية أوكلاند، ثم أجرت عملية لتغيير جنسها فى وقت سابق من هذا العام، قبل فوزها باللقب.
قالت أربيل فى حديها فى حديثه لـ "Metro.co.uk ": "إن المسابقة كانت تجربة رائعة بالنسبة لها"، مشيرة إلى أنها كانت ترغب فى فعل ذلك لأطول فترة، كما وصفت تحقيق حلمها بأنه أمر رائع.
وأوضحت أرييل، أن الخروج كامرأة متحولة جنسياً كان أكثر رعباً من إخبار الناس عن كونها رجلًا مثلى الجنس، لافتة إلى أنها قررت فى النهاية أن تتحول جنسيا بشكل علنى رغم علمها بأن نظرة الناس ستتتغير تجاهها مستقبلًا.
وتابعت: "لقد أمضيت بالفعل سنوات تكوين حياتى كجنس خاطئ، ولم أرغب فى إضاعة العشرينيات من عمرى فى الجسد الخطأ أيضًا، طريقة التفكير هذه ساعدتنى حقًا فى التحدث إلى والدى لأننى كنت أعرف أنه مهما كان رد فعلهم، كان هذا شيئًا أحتاج إلى القيام به لنفسى".
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