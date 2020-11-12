صور: طريقة تنسيق البلوفر والقميص فى شتاء 2021

وتساعد موضة البلوفر والقميص فى الحصول على مظهر كلاسيكى جذاب يلائم الخروجات الصباحية والمسائية. كذلك من الممكن تنسيق القميص مع الفيست، وتعد من أبرز القطع الأنيقة فى شتاء 2021. بينما يعد ارتداء البلوفر فوق القميص من الإطلالات الأكثر كلاسيكية، ويمكن ارتداؤها مع بنطلون جينز أو جلد. وخلال شتاء 2021، يمكن ارتداء بلوفر ذات رقبة عالية وفوقها القميص المفتوح، ولا تمنح تلك الإطلالة ليس فقط المظهر الجذاب بل المزيد من الدفء.

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