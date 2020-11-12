صور: لورينا بيرنال .. عارضة أزياء تجمع بين الأناقة والجمال

وانتقلت لورينا إلى سان سيباستيان فى إسبانيا، ودرست فى المدرسة الفرنسية ليسى فرانسيس دى سانت سيباستيان فى المدينة، ثم فى مدرسة موريس رافيل فى سان جان دى لوز عبر الحدود فى فرنسا. وتتمكن عارضة الأزياء من التحدث بأكثر من لغة وهى الإسبانية والإنجليزية والفرنسية. وعند الكبر لم تصبح لورينا عارضة أزياء فقط بل دخلت عالم التمثيل بالإضافة إلى تقديم البرامج. وتحرص لورينا على نشر صورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" بالأزياء المختلفة التى تنال بها إعجاب متابعيها لتميزها بالأناقة والجمال.

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