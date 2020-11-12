نصائح مهمة لمرضى الضغط المرتفع منها الإقلاع عن التدخين

ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" مجموعة من النصائح المهمة لمرضى الضغط المرتفع لحمايتهم من الأمراض المختلفة.

وأشارت الصحة إلى تناول الطعام الصحى مع ضرورة التقليل من كمية الأملاح فى الطعام.

ونصحت بالحفاظ على الوزن الصحى مع الاهتمام بممارسة الأنشطة والتمارين الرياضية والتدريب على تقنيات الاسترخاء والهدوء، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين.

وشددت على قياس ومراقبة الضغط فى المنزل، والتخلص من الضغط النفسى.