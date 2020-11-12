ذئاب آلية لتخويف الدببة فى اليابان

تسبب انتشار الدببة فى المناطق الريفية بـ تاكيكاوا حالة من الذعر والإزعاج فى المنطقة لذلك قررت البلدة بشراء وتركيب ريبوتين من طراز Monster Wolf لتخويفهم، وفقا لما جاء فى "الجارديان الريطانية". ويظهر الروبوت "The Monster Wolf" بـ 4 أرجل، وعيون حمراء متوهجة، ويقوم بتحريك رأس وإصدار الأضواء والأصوات التى تتشابه مع عواء الذئب حتى يقلص أعداد الدببة المنتشرة فى اليابان وخصوصا المناطق الريفية فى غرب وشمال اليابان. وأوضح مسؤولو تاكيكاوا أن الدببة تخرج إلى المدن بحثا عن الطعام قبل الدخول فى حالة السبات فى أواخر نوفمبر ناتجا عنها إثارة الذعر بالمنطقة.

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