مشروب القمارص .. حليب الفرس فى روسيا لتحسين المزاج

ويسمى ذلك المشروب "القمارص" الذى نال شعبية بين أطباء تتارستان، إحدى الكيانات الفيدرالية فى روسيا.

وأشار فاريت نابيؤولين، مزارع بقرية كاراباش، إلى أن استهلاك نصف لتر من القمارص يوميا يفيد المعدة ويحسن من المزاج، كما يحمى من الإصابة بالأمراض ومنها السرطان، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".

وأكد فاريت على جودة المشروب لكونه من حليب الفرس التابع لسلالة التتار البدوية القديمة، المشهور بقوته البدنية وقدرته على التحمل.

وأوضح المزارع أن جودة المشروبا تعتمد على نوع اللبن المخمر، ونوع العلف الذى يتغذى عليه الفرس وكفاءة الشركة المصنعة.