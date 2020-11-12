الصحة : غسل الخضراوات والفاكهة يحمى طفلك من الديدان المعوية

وأشارت الصحة عبر فيسبوك، إلى أهمية الحرص على النظافة لحماية الأطفال من الديدان المعوية. ونصحت الصحة بتشجيع الطفل على غسل الخضراوات والفاكهة قبل تناولها بالمياه النقية لحمايتهم من الإصابة. وذكرت المواطنين أن الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية مستمرة حتى 19 نوفمبر، لطلبة المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.

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