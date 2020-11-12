إنفوجراف: 10 أطعمة تحافظ على صحة الرئتين

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ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى: 10 أطعمة تحافظ على صحة الرئتين وتحميها من الأمراض التى تجعلها عرضة للإصابة بالفيروس.
ومن أشهر تلك الأطعمة البروكلى الذى يلعب دورا هاما فى مكافحة الأمراض الرئوية المزمنة، والأسماك التى تمد الجسم بـ أوميجا 3 الدهنية المسؤولة عن حمايته من الأمراض.
كما تحتوى الفاصوليا على خصائص مضادة لالتهابات الرئتين، بالإضافة إلى اللوز الذى يحمى من الإصابة بسرطان الرئة.
ويقوم الزنجبيل بدوره فى حماية الجهاز التنفسى من الأمراض المختلفة، والتفاح الذى يمد الجسم بفيتامين C و E.
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