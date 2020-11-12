أضرار النوم مباشرة بعد تناول الطعام .. منها ارتجاع المرئ

يتسبب النوم مباشرة بعد تناول الطعام فى توقف عملية الحرق ما ينتج عنه تراكم الدهون فى الجسم، الذى يجعل الفرد عرضة للإصابة بارتجاع المرئ والحموضة، وزيادة الوزن.
يأتى ذلك بالإضافة إلى اضطرابات النوم نتيجة المعاناة من الانتفاخات وغازات البطن ومشكلات الجهاز الهضمى والمعدة ما يفقد الشخص القدرة على النوم بشكل طبيعى.
ويؤدى النوم مباشرة بعد تناول الطعام ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول ونسبة السكر فى الدم مما يزيد من فرص الإصابة بالجلطات.
لذلك ينصح بالنوم بعد مرور ما يتراوح بين 2 حتى 4 ساعات من تناول الطعام، حتى يمنح الجسم وقتا كافيا لهضم الطعام.
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