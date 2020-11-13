دراسة: حبوب منع الحمل لا تزيد من خطر الاكتئاب

وأوضحت الدكتورة "جيسيكا كيلى"، رئيس قسم النساء والتوليد بالجامعة: "كثيرا ما تصبح وسائل منع الحمل مصدر قلق".

وأضافت: "بالنسبة لبعض المرضى الذين يعانون من اضطرابات القلق، عندما تناقش الآثار الجانبية المحتملة لوسائل منع الحمل، فإنهم يشعرون بالقلق الشديد.. ونأمل أن نشجع النساء على التركيز على احتياجاتهن من وسائل منع الحمل والتعرف على الخيارات التي من غير المرجح أن تسبب الاكتئاب".

وتعد الدراسة - التى أعدها باحثو جامعة نورث وسترن - ونشرت فى عدد نوفمبر من المجلة الأمريكية للطب النفسى - مراجعة شاملة للبحوث المنشورة عن طرق تحديد النسل للنساء المصابات بإضطرابات نفسية.

وقالت الدكتورة "كاثرين ويزنر"، أستاذة الطب النفسى والعلوم السلوكية وطب التوليد وأمراض النساء في جامعة نورث وسترن: "عندما تراجع الأدبيات بأكملها نتساءل، هل تسبب موانع الحمل الهرمونية الاكتئاب؟، الجواب بالتأكيد لا".

ووجدت الدراسات والتجارب السريرية للنساء المصابات باضطرابات نفسية معدلات مماثلة من أعراض المزاج لدى النساء بغض النظر عما إذا كن يستخدمن موانع الحمل الهرمونية أم لا.

وقال الباحثون إن موانع الحمل قد تؤدى - فى بعض الحالات - إلى استقرار الأعراض المزاجية للنساء المصابات باضطرابات نفسية.

وأضافوا، أن الإجهاد البدنى والعقلى الناجم عن الحمل غير المقصود يمكن أن يؤدى إلى نوبة جديدة ومتكررة من الاكتئاب، بما فى ذلك اكتئاب ما بعد الولادة.