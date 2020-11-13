دراسة: الأشخاص الذين يعانون صعوبات فى التعلم أكثر عرضة للوفاة بكورونا

وقال الخبراء إن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا، لديهم معدل وفيات كوفيد يبلغ 36.3 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص، مقارنة بـ 1.2 لكل 100 ألف فى عموم السكان.

وخلصوا إلى أن الأشخاص ذوى الإعاقة كانوا أكثر عرضة للوفاة بست مرات إذا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، لكن هذا يختلف اختلافًا كبيرًا بين الفئات العمرية.

وتقدر المؤسسات الخيرية أن هناك حوالى 1.5 مليون شخص، يعانون من صعوبات التعلم فى المملكة المتحدة.