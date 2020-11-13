شاهد.. خبير زراعى: مبيعات مصنعات زيت الزيتون تجاوزت الـ 1.5 طن سنويا

قال المهندس حسين حجازى الخبير فى زراعة الزيتون إنه تم استخراج وإنتاج زيت الزيتون بمصنعات غذائية جديدة فى مصر خلال الفترة الأخيرة وتسويقها اليكترونيا بحجم مبيعات تجاوز الـ 1.5 طن سنويا.





وأضاف حجازى للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس 2"، أنه تم إنتاج مصنعات غذائية من زيت الزيتون فائق الجودة، لافتا إلى ضرورة تغيير ثقافة المستهلك فى استخدام زيت الزيتون المصرى فائق الجودة، وعدم الاعتماد على زيت الزيتون المستورد منخفض الجودة.



وأوضح حجازى أن زيت الزيتون المصرى يتفوق على الأنواع العالمية من حيث جودة الإنتاج وأصنافه فائقة الجود، خصوصا وأن هناك بعض الشركات العالمية تقوم بإنتاج زيت الزيتون بلا مواصفات للجودة.