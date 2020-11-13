وأضاف حجازى للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس 2"، أنه تم إنتاج مصنعات غذائية من زيت الزيتون فائق الجودة، لافتا إلى ضرورة تغيير ثقافة المستهلك فى استخدام زيت الزيتون المصرى فائق الجودة، وعدم الاعتماد على زيت الزيتون المستورد منخفض الجودة.
وأوضح حجازى أن زيت الزيتون المصرى يتفوق على الأنواع العالمية من حيث جودة الإنتاج وأصنافه فائقة الجود، خصوصا وأن هناك بعض الشركات العالمية تقوم بإنتاج زيت الزيتون بلا مواصفات للجودة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. خبير زراعى: مبيعات مصنعات زيت الزيتون تجاوزت الـ 1.5 طن سنويا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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