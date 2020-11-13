شاهد.. شروط جودة ونقاء زيت الزيتون المصرى

وقال أحمد عزام للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس 2"، إن الزيتون المصرى حصل على أعلى الشهادات العلمية من جهات متخصصة فى تحديد صفات ودرجات جودة الزيت عند تذوقه وشم رائحته.



وأوضح عزام أنه درس فنون التذوق الحسى لزيت الزيتون التى تحدد درجة الحموضة ونوع الثمار بدقة أعلى من التحاليل المعملية، لافتا إلى أن رائحة الزيت فائق الجودة تشبه رائحة التفاح الأخضر، وأنه يسبب حرقان فى اللسان عند تذوقه، منوها بأنه يسبب احتقان بالزور خلال تناوله وهو دليل على أنه فائق الجودة، كما يسبب الكحة البسيطة وهذا يعنى انه مطابق للمواصفات العالمية وغنى بمكونات الأكسدة.