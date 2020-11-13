إنفوجراف.. طرق طبيعية لعلاج القلق

وهناك مجموعة، من الخطوات الطبيعية، التى يمكنك من خلالها التغلب على القلق، نرصدها فى الإنفوجراف التالى..

ومن أبرز الخطوات التى تساعدك فى التغلب على القلق، تلك التى تتمثل فى الضغط على عضلة الكتف الخلفية، الأمر الذى يساهم فى تخفيف الصداع المصاحب للقلق.