رئيس فيسبوك: بايدن رئيسنا المقبل

قال رئيس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، فى مكالمة هاتفية لموظفى الشركة، إن جو بايدن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة، منتقدًا المعلومات المضللة التى نشرها الرئيس الحالى دونالد ترامب، حسبما نقل موقع "بازفيد نيوز" عن تسجيل مكالمة صوتية.





وقال زوكربيرج: "أعتقد أن نتيجة الانتخابات أصبحت الآن واضحة، وأن جو بايدن سيكون رئيسنا المقبل"، مضيفًا أنه "من المهم أن يثق الناس بأن الانتخابات كانت نزيهة فى الأساس، وهذا ينطبق على عشرات الملايين من الأشخاص الذين صوتوا لصالح ترامب". ومازال الرئيس ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته فى الانتخابات، قائلاً إن الانتخابات الوطنية تم التلاعب بها ضده. بينما مضى بايدن قدمًا فى تشكيل فريقه الانتقالى لتسلم السلطة، على الرغم من عدم تعاون إدارة ترامب، التى يبدو أنها تهدف إلى التشبث بالسلطة. ووفقًا لـ "بازفيد نيوز"، قال زوكربيرج لموظفى فيسبوك، إنه "من غير المفيد" للأشخاص استخدام شبكة التواصل الاجتماعى لإثارة تكهنات بأن نتائج الانتخابات ستتغير بعد عمليات إعادة الفرز أو الإجراءات القضائية.

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