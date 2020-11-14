بدءا من منتصف العام المقبل.. النسخ الاحتياطى للصور على جوجل لن يصبح مجانيا

ووفقا لما نقلته موقع "العربية"، عن تقرير منشور فى موقع "جى إس إم آرينا" أن خدمة "جوجل فوتوز" الخاصة بالتخزين والتنسيق والنسخ الاحتياطى للصور، لن تصبح مجانية.

وقالت جوجل، إن تطبيق "جوجل فوتوتز" لن يكون مجانيا بعد يوم 1 يونيو2021.



وأضافت: "اعتبارا من 1 يونيو، سيتم احتساب أى ملفات تم تحميلها على جوجل فوتوز، ضمن مساحة التخزين الافتراضية 15 جيجا بايت التى تحصل عليها مع كل حساب جوجل جديد، إذا كان لديك اشتراك جوجل وان، فسيتم احتسابه فى ذلك".

وأوضح التقرير أن هناك بعض الأشياء، التى يجب مراعاتها هنا، إذ أنه لن يتم احتساب جميع الصور التى تم تحميلها قبل 1 يونيو 2021، وينطبق هذا التغيير فقط على الصور التى تم تحميلها بعد التاريخ.

كما أن هذا لا يعنى أنه ستتم مطالبتك بالدفع فورًا فى 1 يونيو 2021، إذا كنت لا تستخدم 15 جيجابايت المجانية الكاملة التى تأتى مع كل حساب جوجل، فيمكنك الاستمرار فى التحميل حتى يتم ملء ذلك، وبمجرد حدوث ذلك، سيكون لديك خيار الاشتراك فى إحدى خطط "جوجل وان" إذا كنت تخطط لمواصلة التحميل.

ومن المتوقع أن تطلق جوجل فى يونيو 2021، أداة جديدة لإدارة الصور ومقاطع الفيديو ستكون مجانية ولكن أقل جودة وتقنية من "جوجل فوتوز".

ومن المقرر أن ينطبق هذا التغيير على جميع مستخدمى صور جوجل عبر جميع الأنظمة الأساسية، بما فى ذلك أندرويد، وآى أو إس، وإصدار سطح المكتب.