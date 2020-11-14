6 نصائح مهمة من الأرصاد عند حدوث ظاهرتى البرق والرعد

وشددت الهيئة، عبر بيان لها على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، على اتخاذ الإجراءات الوقائية التالية عند حدوث ظاهرتى البرق والرعد:-

1- الابتعاد عن النوافذ والأبواب المفتوحة بالمنزل.

2- الابتعاد عن الأماكن المرتفعة.

3- عدم الوقوف بجوار الأشجار.

4- الاتجاه إلى الشاطىء فورا حال التواجد فى البحر.

5- الابتعاد عن أماكن شبكات الصرف الصحى.

6- عند التواجد فالشارع أثناء البرق والرعد يجب الأسراع بالدخول الى أقرب مدخل منزل.