6 نصائح مهمة من الأرصاد عند حدوث ظاهرتى البرق والرعد

وشددت الهيئة، عبر بيان لها على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، على اتخاذ الإجراءات الوقائية التالية عند حدوث ظاهرتى البرق والرعد:-
1- الابتعاد عن النوافذ والأبواب المفتوحة بالمنزل.
2- الابتعاد عن الأماكن المرتفعة.
3- عدم الوقوف بجوار الأشجار.
4- الاتجاه إلى الشاطىء فورا حال التواجد فى البحر.
5- الابتعاد عن أماكن شبكات الصرف الصحى.
6- عند التواجد فالشارع أثناء البرق والرعد يجب الأسراع بالدخول الى أقرب مدخل منزل.
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