الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاتصالات

وذكر مركز شيتشانج، فى بيان اليوم، أن القمر الصناعى "تيانتونج 1-02" تم إطلاقه الساعة 23:59 مساء أمس، بتوقيت بكين، على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-3 بى"، وأن القمر الصناعى عبارة عن نظام اتصالات متنقلة عبر الأقمار الصناعية، ويتكون من قطاع فضائى وقطاع أرضى ووحدة طرفية للمستخدمين.

وسيوفر القمر الصناعى، الذى طورته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، خدمات اتصالات متنقلة فى جميع الأحوال الجوية والأوقات تتسم بالاستقرار والموثوقية مثل الصوت والرسائل القصيرة والبيانات للمستخدمين فى الصين والمناطق المحيطة بها والشرق الأوسط وإفريقيا والمناطق الأخرى ذات الصلة، وكذلك معظم المناطق البحرية فى المحيطين الهادى والهندى.