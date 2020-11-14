وذكر مركز شيتشانج، فى بيان اليوم، أن القمر الصناعى "تيانتونج 1-02" تم إطلاقه الساعة 23:59 مساء أمس، بتوقيت بكين، على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-3 بى"، وأن القمر الصناعى عبارة عن نظام اتصالات متنقلة عبر الأقمار الصناعية، ويتكون من قطاع فضائى وقطاع أرضى ووحدة طرفية للمستخدمين.
وسيوفر القمر الصناعى، الذى طورته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، خدمات اتصالات متنقلة فى جميع الأحوال الجوية والأوقات تتسم بالاستقرار والموثوقية مثل الصوت والرسائل القصيرة والبيانات للمستخدمين فى الصين والمناطق المحيطة بها والشرق الأوسط وإفريقيا والمناطق الأخرى ذات الصلة، وكذلك معظم المناطق البحرية فى المحيطين الهادى والهندى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاتصالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.