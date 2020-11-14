نيودلهى تتحول إلى عاصمة مرض السكر

أظهرت دراسة طبية حديثة، أن شخص من بين كل 4 أشخاص، دون سن 25 عاما، تظهر عليهم أعراض مرض السكر، وهى حالة تظهر عادة فى الفئة العمرية ما بين 40 إلى 50 عاما، وفقا للمجلس الهندى للبحوث الطبية.





ويشير تحليل البيانات من قبل سلسلة التشخيص "Metropolis Healthcare" إلى أن مدينة نيودلهى أصبحت بسرعة عاصمة مرض السكر، عقب نتائج الفحوص الموسعة التى تم اختبارها لمرض السكر من يناير 2019 إلى أغسطس 2020 فى مختبر دلهى.

وقد وجد أن ما يصل إلى 18 بالمائة يعانون من مرض السكر غير متحكم فيه بشكل جيد.

كما وجد أن مستوى السكر غير المتحكم فيه بشكل جيد هو الأعلى فى 25% من العينة موضع الدراسة فى الفئة العمرية التى تراوحت مابين 20 إلى 30 عاما، تليها 30 إلى 40 عاما "نحو24% من إجمالى العينة"، و40 إلى 50 عاما "نحو 23 % من إجمالى العينة".

وفى اتجاه الرعاية الصحية المثيرة للقلق، زاد انتشار مرض السكر بنسبة 64% فى جميع أنحاء الهند على مدار ربع القرن الماضى.

ووفقا للتقارير الصادرة عن "المجلس الهندى للحبوث الطبية"، و"معهد القياسات الصحية والتقييم"، و"مؤسسة الصحة العامة " فى الهند"، وذلك فى نوفمبر الماضى، يؤدى الاستهلاك المفرط فى تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكر.

لهذا السبب، غالبًا ما يُصنف مرض السكر على أنه "مرض متعلق بنمط الحياة"، ويوجد بأعداد أكبر بين فئة الشباب من 20 إلى 30 عامًا، وقد تم تسجيل 72 مليون حالة إصابة بالسكر فى عام 2017.

وقال الدكتور كيرتى تشادا، نائب الرئيس الأول للشئؤون الطبية فى "مؤسسة الصحة العامة" :" إن مرض السكر النمط الثانى هو الأكثر شيوعا بين كبار السن، ولكنه بات يظهر بشكل متزايد فى المراهقين والشباب بسبب ارتفاع مستويات السمنة، وقلة النشاط البدنى، والعادات الغذائية السيئة؛ فضلا عن السلوك الخامل لدى الشباب، كلها عوامل تسهم كعوامل خطر فى تطور مرض السكرى لدى الشباب.

وقد أثبتت الدراسات من أجزاء مختلفة من العالم أن تعديلات نمط الحياة - النشاط البدني والنظام الغذائى الصحى يمكن أن يؤخر/ يمنع ظهور مرض السكر من النوع 2".